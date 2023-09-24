Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Beşiktaş, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mücadelece beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Carlos Mane, Gökhan, Mame Thiam

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 55. KEZ

Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.