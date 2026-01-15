Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

Mücadeleyi Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bilal Köseoğlu oturuyor. Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, Bilal Toure, Abraham.

Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

AYRILIKLAR

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR İYİLEŞTİ

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek.

Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.