Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan yayımlanıyor.

Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek, yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Şenol Bektaş yapıyor.

Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa

Kırklarelispor XI: Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan

KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

SON 2 MAÇTA 2 KUPA

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

BİLETLER 10-20 LİRA

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.

Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.

KIRKLARELİSPOR'UN GOLCÜSÜ OKAN DERİCİ

Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor.

Bu sezon ligde ve kupada 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol kaydetti.

Almanya'da Wieseck takımının altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Okan Derici'nin kariyerinde RW Erfurt, Konyaspor, Altınordu, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Denizlispor takımları da bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.