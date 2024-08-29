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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Lugano

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Lugano'yu sahasında ağırlayacak. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Ağustos 2024 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Lugano
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Lugano: Amir, Papadopoulos, Wafi, Valenzuela, Zanotti, Doumbia, Bislimi, Aliseda, Steffan, Vladi, Mahmoud

NECİP UYSAL GÖREV YAPAMAYACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 323 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 368 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 6. MAÇ

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynanan Lugano maçında ise rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

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