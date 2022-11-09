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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Serik Belediyespor

Dolmabahçe'de 2 gol var

9 Kasım 2022 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Serik Belediyespor
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Valerian Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirdi. İlk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki hafta derbi karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Serik Belediyespor ise Spor Toto 2.lig Kırmızı Grup'ta 23 puan ile 6.sırada bulunuyor.

1996-1997 sezonunda devre arası kampında ilk kez karşılaşmışlar ve Beşiktaş, Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etmişti.

Vodafona Park stadında saat 21.00'da oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Beşiktaş ilk 11: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Muleka, Redmond

Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali Adıgüzel, Sergen Yatağan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, Burak Göksel, Sebahattin Usta, Muhammet Akpınar.

CANLI SKOR

Beşiktaş 2-0 Serik Belediyespor Goller: 5' Redmond, 9' Muleka

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