2 Ekim 2021 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:32

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu ve kamp kadrosuna alınmadı.

Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

31. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR



Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi.

Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI



Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef de Souza, Kenan, Oğuzhan, Can, Güven, Batshuayi

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode