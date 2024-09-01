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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Sivasspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlıyor.. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Eylül 2024 Pazar 18:28 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Sivasspor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlıyor. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

Sivasspor: Nikolic , Uğur Çiftçi, Sonko, Radakovic, Murat, Charisis, Pritchard, Bieganski, Turgunbayev, Emrah, Manaj

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK

Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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