Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapıyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapıyor. Öte yandan AVAR'da ise Koray Gençerler yer alıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.

EKSİKLER



Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

135. RANDEVU



Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ



Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYET ÖNDE



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR



Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

TRABZONSPOR BÜYÜK MAÇ KAYBETMEDİ



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

BEŞİKTAŞ 0-0 TRABZONSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: