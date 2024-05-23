Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Hollandalı Dennis Johan Higler'in görev yapacağı açıklandı.

KAZANANIN AVRUPA SERÜVENİ NASIL OLACAK?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Ligde 3'üncü sırayı elde eden Trabzonspor, kupayı kazanamazsa ikinci ön eleme turundan katılacak.

Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda ligde 4'üncü olan takım (4. Başakşehir 58 puan, 5. Beşiktaş 56 puan) Avrupa Ligi'ne katılacak. 5. olan takım ise Konferans Ligi'ne katılım sağlayacak.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Ghezzal, Muçi, Muleka.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Fountas; Onuachu.

SEMİH KILIÇSOY'UN DURUMU

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ufak bir sakatlığı bulunuyor. Semih ile ilgili son karar maç saatinde verilecek.

BEŞİKTAŞ'IN YOLU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

TRABZONSPOR'UN YOLU

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

FİNALLER 30 KEZ TEK MAÇ 31 KEZ ÇİFT MAÇ OLDU

Bu organizasyonda finaller, şimdiye dek 31 kez çift, 30 kez de tek maç olarak düzenlendi.

Bu sezon da Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, 1965-1966, 1966-1967, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2000-202, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında tek, diğer sezonlarda ise çift maçlı finallerle sahibine ulaştı.

1 KEZ HÜKMEN OLDU

Türkiye Kupası'nın 61 yıllık geçmişinde kupalar birer kez hükmen galibiyet ve kura sonucu sahiplerini buldu.

1963-1964 sezonunda Galatasaray ile Altay arasında yapılan final maçının ilki 0-0 sonuçlandı. Rövanş maçına Altay'ın çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Böylece kupa finalleri tarihinde ilk kez kupanın sahibi hükmen galibiyet sonucu belirlendi.

Öte yandan, 1966-1967 sezonunda Altay ile Göztepe arasında yapılan final maçı 2-2 bitti. Kupayı kura atışı sonucu Altay müzesine götürürken, organizasyon tarihinde yeni bir ilk gerçekleşti.

8 KEZ UZATMALARDA KAZANILDI

Türkiye Kupası şimdiye dek 8 kez uzatma dakikalarının sonuçlarına göre havaya kaldırıldı.

Göztepe, 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde Galatasaray'ı, 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Tek maçlı finallerde ise 1983-1984 sezonunda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0, 1990-1991 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-1, 1999-2000'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-3, 2005-2006'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2, 2006-2007'de Beşiktaş, bu kez Kayseri Erciyesspor'u 1-0, 2021-2022'de de Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek uzatmalarda kupaya uzandı.

1995-1996 sezonunda ise Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Fenerbahçe ile rövanşı Kadıköy'de oynadı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanan maçın uzatma bölümünde 1 gol atan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla kupayı kazanmayı bildi.

5 TAKIM PENALTILARDA KAZANDI

Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 5 takım, 6 kez kupayı penaltı atışları sonucu müzesine götürdü.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1975-1976 sezonunda finalin her iki maçı da tarafların 1-0 galibiyetiyle sona erince, penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucu rakibini 5-4 yenen Galatasaray, kupayı kazandı.

1997-1998 sezonunda ise Beşiktaş ile Galatasaray finalde karşı karşıya geldi ve her iki maç da 1-1 berabere sonuçlandı. Seri penaltı atışları sonucu rakibine 5-3 üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, mutlu sona ulaşan ekip oldu.

Kupayı, 2000-2001 sezonunda penaltı atışlarıyla Gençlerbirliği kazandı. Fenerbahçe ile Kayseri'de karşılaşan Ankara ekibi, 2-2 sona eren normal süre ve uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarıyla rakibine 6-3 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nın 2007-2008 sezonundaki sahibi de penaltılarla belirlendi. Kayserispor ile Gençlerbirliği finalde Bursa'da karşılaşırken normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta gülen taraf 11-10'luk seri penaltı atışları sonucu Kayserispor oldu.

2010-2011 sezonunda Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Kayseri'deki finalde penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonucu 4-3'lük sonuçla kupayı kaldırdı.

Kupa, 2016-2017 sezonunda da penaltılar sonucunda sahibini buldu. Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Eskişehir'de oynanan finalin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı. Atiker Konyaspor seri penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine taşıdı.

EN GOLLÜ FİNALLER

Kupadaki finallerde şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Gençlerbirliği elde etti.

Başkent takımı, 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor ile Ankara'da yaptığı ilk maçı 5-0 kazanarak, 61 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde finallerde en farklı skora ulaştı.

1991-1992 sezonunda Trabzonspor, evindeki rövanş maçında Bursaspor'u 5-1, 2004-2005 sezonundaki finalde ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi aynı skorla yendi.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Kocaelispor, Beşiktaş'ı Bursa'daki finalde, 2003-2004'te Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni İstanbul'daki finalde, 2011-2012'de de Fenerbahçe, Bursaspor'u Ankara'daki finalde aynı sonuçla 4-0 yenerek, tarihi skorlara imza attı.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nın en gollü final karşılaşması, 1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynandı. Diyarbakır'da oynanan final maçının normal ve uzatma bölümü 2-2 beraberlikle tamamlandı. Uzatmaların başında kalesinde bir gol gören Galatasaray, üst üste 3 gol atarak rakibini 5-3 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

15 KEZ DUBLE YAPILDI

Türkiye Kupası'nın 61 yıllık geçmişinde, 15 sezonda kupayı müzesine götüren ekip aynı zamanda lig şampiyonluğunu da kazandı.

Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Beşiktaş 1989-1990, 2008-2009 ve 2020-2021'de, Trabzonspor da 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

11 İSİM HEM OYUNCU HEM HOCA OLARAK KAZANDI

Türkiye Kupası tarihinde 11 isim, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde kupayı kaldırma başarısını yaşadı.

Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu 1967'de futbolcu, 1980'de antrenör, Galatasaraylı Fatih Terim, 1976, 1982, 1985'te oyuncu, 1999, 2000 ve 2019'da antrenör; Galatasaraylı Gheorghe Hagi 1999 ve 2000'de futbolcu, 2005'te antrenör; Mustafa Denizli 1980'de Altay'da oyuncu, 1991'de Galatasaray'da ve 2009'da Beşiktaş'ta antrenör; Trabzonsporlu Şenol Güneş 1977, 1978 ve 1984'te oyuncu, 1995 ve 2010'da antrenör; Yılmaz Gökdel 1964, 1965 ve 1966'da Galatasaray'da oyuncu, 1981'de de MKE Ankaragücü'nde teknik adam; Tayfur Havutçu 1997'de Kocaelispor, 1998 ve 2006'da Beşiktaş'ta futbolcu, 2011'de Beşiktaş'ta teknik direktör; Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'da 1993'de futbolcu, 2015'te antrenör; Okan Buruk Galatasaray'da 1993, 1996, 1999 ve 2000'de, Beşiktaş'ta da 2006'da futbolcu, 2018'de Akhisarspor'da teknik direktör; Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 1994 ve 2006'da, Galatasaray'da da 2000'de futbolcu, 2021'de de Beşiktaş'ta teknik adam; Rıza Çalımbay da 1993-1994'te Beşiktaş'ta futbolcu, 2021-2022'de de Sivasspor'da teknik direktör olarak bu başarıya uzandı.

5. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile 5. kez kupa finali mücadelesine çıkacak.

En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.

ÖNCEKİ FİNALLER

İki takım ilk olarak Trabzonspor'un lige çıktığı 1974-1975 sezonunda finalde mücadele etti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda yaşadığı 1-0'lık yenilgiye rağmen sahasındaki mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

1976-1977 sezonundaki finalde Trabzonspor sahasında 1-0 galip gelirken rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı ve kupayı ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

1983-1984 sezonunda Karadeniz ekibi, tek maçlı sistemde uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken, 1989-1990 sezonunda da Beşiktaş finalde 2-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ 10 KEZ KAZANDI

Finalistlerden Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

TRABZONSPOR'UN 15 FİNALİ VAR

Trabzonspor, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

REKORLAR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 FARKLI TAKIM KAZANDI

Türkiye Kupası'nı, 61 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 TAKIM FİNALE ÇIKTI

Türkiye Kupası'nın 61 yıllık geçmişinde daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.