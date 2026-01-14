İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

CANLI ANLATIM: Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirisiniz.

14 Ocak 2026 Çarşamba 17:38
CANLI ANLATIM: Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özer Özden oturacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.

Fenerbahçe: Mert, Oğuz, Çağlar, Yiğit Efe, Szymanski, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Musaba, Duran

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek

