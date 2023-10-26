UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş gruptaki 3. maçında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo-Glimt ile karşılaştı.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken goller; 28. dakikada Albert Gronbaek, 58. dakikada Faris Moumbagna ve 87. dakikada Ulrik Saltnes'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90. dakikada Moe kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz'ın ekibi Beşiktaş grupta 1 puanla son sırada kalırken, Bodo-Glimt puanını 4'e yükselterek ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki maçında iki tekrar karşı karşıya kalırken, sıradaki maç İstanbul'da oynanacak.

3. maçlar sonrası gruptaki puan durumu şu şekilde;

1) Club Brugge (7 puan)

2) Bodo-Glimt (4 puan)

3) Lugano (4 puan)

4 Beşiktaş (1 puan)

YILMAZ'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun üçüncü maçında Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Daniel Amartey'in yerine Necip Uysal'ı görevlendiren Yılmaz, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'in yokluğunda Onur Bulut'u görevlendirdi.

Bakhtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i kenara alan Yılmaz, üç oyuncunun yerine Arthur Masuaku, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Burak Yılmaz savunma hattını Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezini Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain üçlüsüne emanet etti.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar'tan kurdu.

ONANA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Jean Onana 13 maç sonra 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta ilk kez Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında sahaya ilk çıkan kadroda yer alan Onana daha sonra kadroya girmekte zorluk çekti.

Ligde sadece Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 1'er dakika süre alan siyah-beyazlı oyuncu, Lugano ile oynanan maçta oyuna sonradan girmişti.

TARAFTARLAR DESTEK OLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Bodo deplasmanında yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 200 siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Bodo Glimt taraftarı ise 8 bin kişilik stadın tamamını doldururken, oyuncuların ismin anons edildiği sırada havai fişek gösterisi yapıldı.

BODO ATAK BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Bodo-Glimt, 5. dakikada Albert Groenbaek ile gole yaklaştı. Ceza alanı önünde topu önünde bulan Gronbaek'in vuruşu yandan auta gitti.

ABOUBAKAR GOLE YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 14. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Chamberlain'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda top kalecinin üstüne gitti.

BODO-GLIMT ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi Bodo-Glimt 28. dakikada Albert Groenbaek'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kaldı ve Albert Groenbaek topu ağlara yolladı.

BURAK YILMAZ'DAN İLK HAMLE

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, maçın ilk değişikliğini devre arasında yaptı. Beşiktaş'ta ikinci yarı öncesi Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

BODO-GLIMT İNANILMAZ KAÇIRDI

Maçın 54. dakikasında Bodo-Glimt gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Pellegrino kaleci Mert'ten sıyrılıp boş ağlara şutunu çekti ancak direkten döndü. Seken topta Moumbagna'nın vuruşunu çizgi üzerinde Necip durdurdu.

BODO-GLIMT FARKI 2'YE ÇIKARDI

Maçın 58. dakikasında Bodo-Glimt, Faris Moumbagna ile farkı 2'ye yükseltti. Gronbaek'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Moumbagna yerden düzgün bir vuruşla topu sol köşeye göndermeyi başardı.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Bodo-Glimt maçın 63. dakikasında Zugelj ile farkı 3'e yükseltti ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

FARK 3'E YÜKSELDİ

Bodo-Glimt maçın 87. dakikasında Ulrik Saltnes ile farkı 3'e yükseltti. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Saltnes boş ağlara topu gönderdi ve farkı 3'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun üçüncü maçında Norveç'te oynanan Bodo/Glimt-Beşiktaş maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

1. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Maçın başlamasıyla birlikte hücuma çıkan ev sahibi ekipte Sorli'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

5. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Gronbaek'in vuruşunda top auta gitti.

25. dakikada Masuaku'nun soldan ortaladığı topa Aboubakar altı pas önünde kafayla vurdu, kaleci Haikin gole izin vermedi.

29. Bodo/Glimt'in golü geldi. Pellegrino'nun soldan içeri çevirdiği topu Sorli kaleye vurdu, Mert Günok'un müdahalesiyle seken topu Gronbaek ağlara gönderdi.

37. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Onana kafayla vurdu, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Pellegrino'nun kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Necip topu çizgiden çıkardı.

58. dakikada Gronbaek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moumbagna'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zugelj'in şutunda top filelerle buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

88. dakikada sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi. Albert Groenbaek'in şutunda savunmadan dönen top Saltness'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90+1. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında Moe kafayla topu kendi kalesine attı. 3-1

Hakemler: Nenad Minakovic, Svetozar Zivin, Nikola Borovic

Bodo/Glimt: Halkin, Wembengomo (Sjovold dk. 75), Moe, Bjortuft (Amundsen dk. 86), Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 75), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 61), Pellegrino, Moumbagna (Kapskarmo dk. 86)

Yedekler: Sjong, Lode, Srensen, Bassi, Konradsen, Gulliksen, Brndbo

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana (Muleka dk. 61), Hadziahmetovic, Ghezzal (Rebic dk. 72), Oxlade-Chamberlain (Fernandes dk. 46), Rashica (Cenk Tosun dk. 61), Aboubakar (Semih Kılıçsoy dk. 84)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Yakup Arda Kılıç, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Emirhan Delibaş

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

Goller: Gronbaek (dk. 28), Moumbagna (dk. 58), Saltnes (dk. 88) (Bodo/Glimt), Moe (dk. 90+1 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berg (Bodo/Glimt), Ghezzal, Muleka (Beşiktaş)