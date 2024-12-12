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Spor

CANLI ANLATIM: Bodo/Glimt - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

12 Aralık 2024 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Bodo/Glimt - Beşiktaş
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

11'LER BELLİ OLDU

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Berg, Evjen, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bahtiyar, Al Musrati, Ndour, Gedson, Onur, Rafa Silva, Semih

SAVUNMA DAĞILDI

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'te forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.

Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

AVRUPA'DA 250. MAÇ

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.

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