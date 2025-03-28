Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak. (Godinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmişti.)

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas

Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Edin Dzeko, kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Samsunspor maçı kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, maç kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçının kadrosunda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

DZEKO MASKEYLE OYNAYACAK

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, bu maçta karbon maskeyle sahada olacak.

Yurt dışına transferi iptal olan Cenk Tosun'un da bu maçla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

DUSAN TADIC'IN DALYA MAÇI

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK mücadelesiyle sarı-lacivertli forma altındaki 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 99 resmi maçta forma giyerken, bu maçta dalya demesi halinde Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu olacak.

İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR

Futbolseverlerin gözünün çevrildiği mücadelede Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho ile yıllarca yardımcılığını yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de ilk kez rakip olacak.

Avrupa'nın dev kulüpleri Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea'de birlikte görev yapıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile UEFA Kupası dahil kupa koleksiyonu yapan Portekizli ikili, Bodrum'da birbirlerine karşı puan savaşı verecek. Bodrum FK, şubat ayında göreve gelen Morais yönetiminde ligde oynadığı 6 maçta hiç gol yemeyip 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 30 puanla düşme hattından çıktı.

Fenerbahçe ise 7 Aralık'taki Beşiktaş randevusundan beri 12 maçtır yenilmeyerek bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip Mourinho yönetiminde maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.