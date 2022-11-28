Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. G Grubu'nda Brezilya ve İsviçre karşı karşıya geliyor.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.
İsviçre ise gruptaki ilk maçında Kamerun'u tek 1-0 mağlup etmişti. İki takımdan birinin yarın galip gelmesiyle son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.
Brezilya İsviçre maçı saat 19.00'da başlayacak. Ekvador'lu hakem Ivan Cisneros düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER:
BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison.
İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo.