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Spor

CANLI ANLATIM! Brezilya - İsviçre

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Brezilya - İsviçre
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Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. G Grubu'nda Brezilya ve İsviçre karşı karşıya geliyor.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

İsviçre ise gruptaki ilk maçında Kamerun'u tek 1-0 mağlup etmişti. İki takımdan birinin yarın galip gelmesiyle son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

Brezilya İsviçre maçı saat 19.00'da başlayacak. Ekvador'lu hakem Ivan Cisneros düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo.

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