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Spor

CANLI ANLATIM! Brezilya - Sırbistan

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

24 Kasım 2022 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Brezilya - Sırbistan
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Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorileri arasında yer alan Brezilya, sahaya iniyor. G Grubu'nda yer alan Güney Amerika temsilcisi, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Lusail Stadı'nda oynanacak Brezilya-Sırbistan maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak maçı İranlı hakem Alireza Faghani'nin yönetecek.

İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER:

BREZİLYA: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison.

SIRBİSTAN: Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic.

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