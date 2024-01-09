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Spor

CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Ocak 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor-Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.

3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

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