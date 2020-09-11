Süper Lig'de büyük heyecan. 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlıyor. Yeni sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda lige iyi başlamak isterken Çaykur Rizespor da yeni sezona evinde galibiyetle başlamak istiyor.
KARŞILAŞMADA 11'LER BELLİ OLDU:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 11.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.