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Spor

CANLI ANLATIM! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe! Maç saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takımda sezona üç puanla başlamak istiyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

11 Eylül 2020 Cuma 18:57 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:04
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Süper Lig'de büyük heyecan. 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlıyor. Yeni sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda lige iyi başlamak isterken Çaykur Rizespor da yeni sezona evinde galibiyetle başlamak istiyor.

KARŞILAŞMADA 11'LER BELLİ OLDU:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 11.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

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