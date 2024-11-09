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Spor

CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Borda mavililer zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışa geçmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Kasım 2024 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor tarihlerinde 44 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 27'sini Trabzonspor kazanırken, Çaykur Rizespor 8 kez galip geldi. 9 maç ise beraberlik ile sona erdi.

Bu maçlarda Trabzonspor 89 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.

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