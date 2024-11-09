Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.

Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor tarihlerinde 44 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 27'sini Trabzonspor kazanırken, Çaykur Rizespor 8 kez galip geldi. 9 maç ise beraberlik ile sona erdi.

Bu maçlarda Trabzonspor 89 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.