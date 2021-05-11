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Spor

CANLI ANLATIM! Denizlispor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk oluyor.

11 Mayıs 2021 Salı 19:27 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 19:27
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Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR hakemi olarak görev yapacak. Denizlispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Cenk Gönen, Mustafa Yumlu, Bakalorz, Ben Muhammed, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz

Galatasaray'da sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve karantina süresi dün tamamlanan Peter Etebo kamp kadrosuna alınmadı.

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Emre Akbaba, Babel, Halil

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