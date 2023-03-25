İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM! Ermenistan - Türkiye

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ermenistan'a konuk oluyor.

25 Mart 2023 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Ermenistan - Türkiye
ABONE OL

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta

ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

İLK 11'İMİZ

Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun.

Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.