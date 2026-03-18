İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2279
  • EURO
    51,112
  • ALTIN
    6964.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM: Eyüpspor-Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuke, Lovik, Ozan, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Umut, Onuachu

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Arseniy Batagov ve Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.