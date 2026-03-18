Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok.
Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuke, Lovik, Ozan, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Umut, OnuachuTRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Arseniy Batagov ve Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.