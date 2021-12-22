22 Aralık 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:02

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Karagümrük'te cezalı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Tisserand, Berisha ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.

Fenerbahçe'yi sahaya Zeki Murat Göle çıkaracak

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

VOLKAN DEMİREL, ESKİ TAKIMINA KARŞI



VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

İLK 11'LER:

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Burak Bekiroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Adnan Uğur, Musa, Karamoh, Pesic.

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.