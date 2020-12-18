Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif, Sobiech
GALATASARAY: Okan, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.
CANLI SKOR
F.Karagümrük 0-0 Galatasaray
Goller:
CANLI ANLATIM