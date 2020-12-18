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Spor

CANLI ANLATIM! Fatih Karagümrük - Galatasaray

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 18:02 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:11
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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. 

İLK 11'LER 

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif, Sobiech

GALATASARAY: Okan, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.

CANLI SKOR 

F.Karagümrük 0-0 Galatasaray 

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