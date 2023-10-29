Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra İstanbul ekibinin golü geçerli sayılmadı. Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

BU SEZON İLK YAŞANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımdan da isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.

ISINMADA SAKATLIK!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı futbolcu ısınma esnasında ağrı hissettiği için bordo-mavililerde Fountas 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine geri dönen Abdullah Avcı ile çıktığı ikinci maçta ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 16, Fatih Karagümrük 10 puana yükseldi.

Trabzonspor, gelecek hafta 4 Kasım'da Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Konyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)