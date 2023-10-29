İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,26
  • EURO
    30,0423
  • ALTIN
    1816.2
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç sonucu: Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor
Spor

Maç sonucu: Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 15:03 - Güncelleme:
Maç sonucu: Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor
ABONE OL

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra İstanbul ekibinin golü geçerli sayılmadı. Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

BU SEZON İLK YAŞANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımdan da isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.

ISINMADA SAKATLIK!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı futbolcu ısınma esnasında ağrı hissettiği için bordo-mavililerde Fountas 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine geri dönen Abdullah Avcı ile çıktığı ikinci maçta ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 16, Fatih Karagümrük 10 puana yükseldi.

Trabzonspor, gelecek hafta 4 Kasım'da Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Konyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.