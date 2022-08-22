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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Adana Demirspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:47 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

FENERBAHÇE 4, ADANA DEMİR 6 PUANDA

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. Adana Demirspor ise Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlamış, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba.

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