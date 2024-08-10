Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı planlıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Jose Rodriguez, Maestro, Yusuf, Michut, Alioui, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE İLE ADANA DEMİRSPOR'UN 41. RANDEVUSU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 41. kez rakip olacak.

İki ekip, bugüne kadar ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 40 maçta attığı 80 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE FARKLI ÖNDE

Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 20 lig karşılaşmasından 14'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 54 kez sarstı.

FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.

1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.

FENERBAHÇE SEZONA İYİ BAŞLIYOR

Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında başarılı bir görüntü sergiliyor.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda cumartesi sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 42 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 6 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİ 2003'TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.

SEZON AÇILIŞLARINDA 66 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 66 sezondaki ilk hafta maçlarında iyi bir grafik ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 43'ünü galibiyetle tamamladı.

Habere konu maçlarda 13 kez rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 10'da yenilgi yaşadı.