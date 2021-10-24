24 Ekim 2021 Pazar 17:49 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:50

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçında VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapıyor. AVAR olarak ise Bahattin Duran görev alıyor.

Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

LUIZ GUSTAVO SINIRDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından beri teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olarak dikkati çeken Brezilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart gördü.

Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Konya deplasmanında yer alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 11. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun.

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR (DEVRE ARASI)

GOLLER: