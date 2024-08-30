Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Alanyaspor XI: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun.

MERT HAKAN YANDAŞ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

OSAYİ-SAMUEL'İN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK



Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR LİGDE 17. RANDEVUDA



Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETLER



İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI



Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti.

Bu arada rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 16 gol gönderirken, kalesinde 5 gol gördü.

İki takım arasında oynanan son maç geçen sezon yine Kadıköy'de 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.