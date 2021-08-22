22 Ağustos 2021 Pazar 20:48 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 20:51

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus görev yapacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Samatta

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.