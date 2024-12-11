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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Athletic Bilbao

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

11 Aralık 2024 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Athletic Bilbao
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet, Mert Müldür, İsmail, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, En-Nesyri

Atletich Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico W, Guruzeta

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMA DÖNECEK

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

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