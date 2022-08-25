UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

EKSİKLER



Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında yer almayan King ile Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Pelkas, Berisha ve Joao Pedro, UEFA Listesinde olmadığı için Bruma ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.

246. AVRUPA MAÇI



UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

KUPA 2'DE 128. MAÇ



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.

AUSTRIA WIEN: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic.

