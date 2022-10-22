Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

EKSİKLER



Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU



İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN



Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka