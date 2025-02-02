Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetiyor. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi ise Belçikalı Bert Put.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe:İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.

3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.

Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.