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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:01 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:01
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Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed

CANLI SKOR

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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