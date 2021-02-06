Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed
CANLI SKOR
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)