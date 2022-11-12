Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını 13'e çıkardı. Konuk ekip Giresunspor'un gollerini ise 71. ve 83. dakikada Borja Sainz kaydetti. Giresunspor'un ikinci golünde Serdar Aziz dengesini kaybederken, Sainz Altay'ı da geçtikten sonra topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Pedro, 40. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'nin serisi sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 29 puanda kaldı. Giresunspor, 15 puana yükseldi.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

JORGE JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor maçında çift sarı karttan kırmızı gören Michy Batshuayi'yi cezası nedeniyle kadroya alamazken, Emre Mor ve Miguel Crespo'yu yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Diego Rossi, Miha Zajc ve Joao Pedro'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü ise Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Savunma önünde Willian Arao görev alırken, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Diego Rossi oynadı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'yu görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Çağtay Kurukalıp, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 7 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile cezalı Michy Batshuayi, zorlu müsabakada yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Joshua King de teknik heyet kararıyla kadroya giremedi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, gündüz maçına yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon iç saha maçlarında tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toparlanan Fenerbahçeliler, müsabaka öncesinde de takımlarına destekte bulundu.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

Karşılaşmadaki ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 51. saniyede gole yaklaştı. 2'ye 1 pozisyonda Valencia'nın ceza sahası içine ortasına Joao Pedro dokunamadı.

KADIKÖY'DE PENALTI KARARI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakika sağ kanatta topu alan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

VALENCIA PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Fenerbahçe'de penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia, 19. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 40. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada Hakem Arda Kardeşler, Joao Pedro'nun orta sahada Perez'e müdahalesini sarı kart olarak değerlendirdi. 13. dakikada ilk sarı kartını gören Pedro, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

GİRESUNSPOR ETKİLİ GELDİ

Giresunspor, bir kişi fazla oynamanın da verdiği avantajla ikinci yarıda rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. 53. dakikada sol kanattan çizgiye inen Sainz'in yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bajic'in vuruşuna son anda Alioski ayak uzattı.

CRESPO HAMLESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 62. dakikada oyuna müdahalede bulundu. 62. dakikada Crespo ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdi. Miha Zajc ve Diego Rossi kenara geldi.

GİRESUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

Giresunspor, 71. dakikada eşitliği yakaladı. Sol kanattan ceza alanına gönderilen ortada Serdar Aziz'den seken topa gelişine vuran Borja Sainz, durumu eşitledi.

EMRE MOR VE SERDAR DURSUN SAHADA

Jorge Jesus, karşılaşmanın 79. dakikasında Serdar Dursun ve Emre Mor'u sahaya sürdü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Ezgjan Alioski kenara geldi.

SERDAR AZİZ'DEN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 83. dakikasında Serdar Aziz savunmadabüyük bir hata yaparken Borja Sainz araya girdi. Sainz, Altay'ı da geçerek kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe 85. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Serdar Dursun karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Valencia, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında kale alanı önünde bekleyen Pedro'ya bıraktı. Pedro bir adım uzağında kalan meşin yuvarlağa dokunamadı.

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada bu kez konuk ekip etkili bir atak geliştirdi. Sainz'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Serginho'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay Bayındır topu kornere gönderdi.

18. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar topu süren Ferdi Kadıoğlu, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

72'nci dakikada Bitexen Giresunspor skoru eşitledi. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasındaki Serdar Aziz, meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Sainz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

83'üncü dakikada Giresunspor öne geçti. Serdar Aziz'in hatasında topa sahip olan Sainz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2.

85'inci dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahasında topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Mücadele 2-1'lik Giresunspor üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk.76 Serdar Dursun), Arao (Dk.87 Arda Güler), Zajc (Dk.62 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk.76 Emre Mor), Rossi (Dk.62 Osayi-Samuel), Valencia, Pedro

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Görkem Sağlam (Dk.71 Rahmetullah), Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk.90+1 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk.71 Savicevic), Sainz, Serginho (Dk.90+1 Sergen Piçinciol), Bajic (Dk.82 Oğulcan Çağlayan)

GOLLER: Dk. 19 Valencia (P) (Fenerbahçe) – Dk.72-Dk.83 Sainz (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Perez, Arias, Alper Uludağ, Hakan Keleş (T.D) (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk.40 Pedro (Fenerbahçe)