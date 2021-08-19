19 Ağustos 2021 Perşembe 21:09 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 21:09

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe - Helsinki maçı TV8'den canlı yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yanı sıra Pelkas da bu maçta oynayamayacak. UEFA kadrosuna yazılmayan Mbwana Samatta da mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti, Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Nabil Dirar UEFA'ye verilen 23 kişilik kadroda yer almadı.

İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Osayi, İrfan Can, Mesut, Zajc



HELSINKI: Tannander; Tenho, Moren, O'Shaughnessy; Saksela, Sparv, Jair, Murillo; Olusanya, Ro. Riski, Browne

