Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK!

Fenerbahçe'de Joshua King sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel de maç öncesi sakatlık yaşadı. İki futbolcu kadroda yer almayacak.

5 isim kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son 5 iç saha maçının 3'ünü kazanamadı

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.

Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa Süper Lig'de 42. kez rakip olacak

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

İç sahadaki maçlar

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Fenerbahçe son 10 maçta 9 kez kazandı, 1 kez kaybetti

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 29 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.