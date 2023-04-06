Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet ,Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Rossia, Valencia, Serdar Dursun.

KAYSERİSPOR: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic.