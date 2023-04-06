İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2566
  • EURO
    21,1733
  • ALTIN
    1247.01
  • BIST100
    4912.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe- Kayserispor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skoruna star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Nisan 2023 Perşembe 19:19 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fenerbahçe- Kayserispor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet ,Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Rossia, Valencia, Serdar Dursun.

KAYSERİSPOR: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.