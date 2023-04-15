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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

15 Nisan 2023 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi koltuğunda ise Erkan Engin'in oturacağı açıklandı.

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

Ankaragücü ise küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE: KAMP KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe, maça saatler kala, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır." açıklamasını yaptı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln, Joshua King, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Ankaragücü'nde ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Serdar Dursun, Valencia

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe

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