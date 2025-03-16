Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski.

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Skriniar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

F.BAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ

Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi, topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR'DA TEK EKSİK

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.

SAMAUNSPOR'DA 2 İSİM SINIRDA

Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

64. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 63 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken 16 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.

Bu sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

F.BAHÇE EVİNDE SADECE 2 MAĞLUBİYET YAŞADI

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu.

Söz konusu 31 maçta rakibini 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.