İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8983
  • EURO
    21,4391
  • ALTIN
    1256.22
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Sivasspor
ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında son şampiyon Sivasspor'u konuk ediyor.

Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı Lacivertliler, taraftarı önünde oynanan mücadeleden galip ayrılarak finale çıkmak istiyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 20.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.

İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giymiyor.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.