Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında son şampiyon Sivasspor'u konuk ediyor.
Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı Lacivertliler, taraftarı önünde oynanan mücadeleden galip ayrılarak finale çıkmak istiyor.
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 20.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.
İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giymiyor.
Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi.
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James.