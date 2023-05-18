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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Trabzonspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Mayıs 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR hakemi olarak da Hakan Ceylan görev yapacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de savunma oyuncusu Serdar Aziz de teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosuna alınmadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut

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