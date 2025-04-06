Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

Trabzonspor, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.



Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza

MOURINHO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olayların ardından PFDK tarafından 3 maç men cezası aldı. Portekizli teknik adam, bu cezasını Türkiye Kupası maçlarında çekecek ve Trabzonspor maçında kulübede olacak. Fenerbahçe'de 3 maç ceza alan Fred ve 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş da Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de 4'er maç ceza alan kaleci antrenörü Sandro Zufic ve yardımcı antrenör Salvatore Foti ise yedek kulübesinde yer alamayacak.

4 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM YOK

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe maçının kamp kadrosuna alınmadı.