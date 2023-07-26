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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Zimbru

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın skorunu ve canlı istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Zimbru
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Eksikler

Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE:

Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

ZİMBRU:

Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev.

255. KARŞILAŞMA

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NE İSMAİL KARTAL'LA İKİNCİ KATILIŞI

Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

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