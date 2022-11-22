Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında son şampiyon sahaya çıkıyor. Fransa ile Avustralya arasında ki mücadele 22.00'da başlayacak.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak mücadelede, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes düdük çalacak.

İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Fransa kazanırken, bir karşılaşmadan Avustralya galip ayrıldı.

Avustralya 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole gördü.

Fransa, Dünya Kupası'na başlamadan en önemli kozlarından birini daha kaybetti. Takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

İLK 11'LER

FRANSA: Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

AVUSTRALYA: Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin, Duke.