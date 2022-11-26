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Spor

CANLI ANLATIM! Fransa - Danimarka

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Fransa ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Kasım 2022 Cumartesi 17:51 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fransa - Danimarka
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Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Fransa ile Danimarka karşılaşacak.

Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa, Christian Eriksen kaptanlığındaki Danimarka ile kozlarını Doha'daki Stadyum 974'te paylaşacak. Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçı kazanan Fransa, turnuva tarihinde üst üste altı galibiyet alamadı. Bu anlamda Fransa bir ilke imza atmak istiyor.

Fransa - Danimarka karşılaşması 26 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İLK 11'LER:

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius.

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