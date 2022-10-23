Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

EKSİKLER



Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor'da ise Yunus Bahadır ile Mert Yusuf Torlak'a ek olarak Portekizli kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro maç kadrosunda yer alamayacak.

13. KEZ KARŞI KARŞIYA



Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER



Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan.

GALATASARAY 0-0 ALANYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: