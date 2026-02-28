Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Aliti, Duarte, Ümit, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Elia, Janvier, Mounie, Hwang.

Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Ligin 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen "Cimbom" hem zirve yarışında yara aldı hem de moral kaybetti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus'a deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, istediği performansı sergileyemese de turu geçerek morallendi. Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor maçında iyi sonuç alarak iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, 24. hafta öncesinde 26 puanla 10. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da yapılan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

LİGDE SON 30 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, yarınki müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.