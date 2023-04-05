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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Başakşehir

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

5 Nisan 2023 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray - Başakşehir
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.

EKSİKLER

Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Başakşehir'de son Ankaragücü maçında forma giymeyen Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie'nin Galatasaray karşısında oynayamayacak.

İLK11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Syzsz, Aleksic, Serdar Gürler, Figueiredo

KAZANANIN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü'yle yarı finalde eşleşecek.

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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