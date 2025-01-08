Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Karşılaşma, ATV'den yayınlanıyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

Kupaya grup aşamasından başlayacak olan Başakşehir, Galatasaray'ın yanı sıra Ahlatcı Çorum FK ve ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.

Galatasaray: Günay, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Efe Akman, Kerem, Berkan, Sallai, Yusuf Demir, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek.

YENİ FORMATTA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

TEK EKSİK ICARDİ

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.

SON 21 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

YUNUS AKGÜN GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu, takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

OSİMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.

Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPAMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.

Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.

"Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.